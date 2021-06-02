"الطيران" تستعرض مع الوفد الروسى الإجراءات الأمنية بمطارى شرم والغردقة

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قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، بزيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة، حيث التقي بالوفد الأمني الروسي والمتواجد حاليا بكلا المطارين، حيث تم مناقشة واستعراض جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها.
وتابع نائب وزير الطيران، الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الطيران المدني لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك استعدادا لعودة الحركة الجوية من المطارات الروسية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.
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