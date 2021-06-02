رئيس الوزراء: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.
وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، من 6 ملايين تم تسجيلهم للحصول على اللقاح.
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