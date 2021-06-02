رئيس الوزراء: 1.6 مليون أسرة مصرية بالريف تقدمت للتصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف وصلت إلى 1.6 مليون أسرة مصرية، وتم تسديد جدية التصالح الذى يمثل 25 % من القيمة التى حددتها الدولة وفق 50 جنيها على المتر.
وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن التيسير الأكثر على المواطنين طبقا للإجراءات الموجودة طبقا يستغرق وقتا طويلا ولن يستفيد بالمبادرة الدولة لتقنين الأوضاع في الريف والاستفادة من مشروعات حياة كريمة، لذلك قررت الحكومة التسهيل على المواطنين من أجل إنهاء هذا الملف.
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