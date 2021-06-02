تحويلات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي في منطقة البدرشين - مصر الفيوم الصحراوي

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال تجارب تحميل لكبارى مشروع الطريق الدائرى الأوسطى بمنطقة البدرشين / مصر الفيوم الصحراوى، مما يستلزم غلق الطريق المشار إليه إبتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً لمدة 24 ساعة

على أن يتم غلق الإتجاهين إبتداءً من أسوان الزراعى حتى طريق مصر الفيوم الصحراوى من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 ثم فتح الحركة المرورية فى الإتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوى وإستمرار غلق الإتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 6 مساءاً .

تتولى الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ تحويل الطريق الدائرى الأوسطى للقادم من محور الضبعة إتجاه الأوتوستراد لمنازل طريق الفيوم إتجاه الدائرى الأقليمى.

كما تتولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية بطريق أسوان الزراعى لتيسير الحركة المرورية للقادم من الأوسطى إتجاه البدرشين ، وكذلك تعين الخدمات المرورية بمنازل الدائرى الأوسطى من طريق أسوان الزراعى "البدرشين" .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.