/634415/كريستيانو-رونالدو-يكشف-عن-أهم-بطولة-في-مسيرته-تفاصيل

يستعد البرتغالي كريستيانو لقيادة المنتخب البرتغالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 من أجل الحفاظ علي اللقب الذى توج به برازيل أوروبا في 2016.

وتحدث رونالدو في تصريحات بمؤتمر صحفي كسفير رسمي لـ موقع "لايف سكور"، " كانت بطولة 2016 جيدة، إللي أني كنت في غاية الحزن بعد إصابتي أمام فرنسا”.

وتابع حديثة قائلاً:"لكن بانتهاء المواجهة شعرت بالسعادة وقد عشت ثلاثة مشاعر مختلفة، لكن في النهاية كان شعوري لا يصدق، إنه غالبا اللقب الأهم الذي حققته خلال مسيرتي".

وحول أهداف البرتغال في يورو 2020، علق رونالدو:”بالطبع هدفنا من البطولة هو تحقيق اللقب لدينا فريق جيد ولكن نعلم أن هناك عددا من الأندية القوية التي ترغب في الحصول على اللقب".

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وأكد رونالدو عن أفضل هدف في مسيرته، قائلاً " الهدف الأغلي في تاريخي ولا يمكن ان انساه هو الهدف الشهير في يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان أمام صديقي العزيز جانلويجي بوفون، يمكنني ان أقول أنه الهدف الأفضل والمفضل لي".

فيما تنطلق مواعيد بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" يوم 11 من شهر يونيو الجاري، في 11 مدينة أوروبية، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا أوروبيا، وذلك للمرة الثانية التي تشهد تواجد هذا العدد من المنتخبات بعد البطولة السابقة "يورو 2016" في فرنسا.

اخر مواجهات الدوري الإيطالي

الجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس احتل المركز الرابع في مسابقة الدوري الإيطالي، برصيد 78 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق، وخاض آخر مواجهاته أمام فريق بولونيا والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح اليوفي.

ويريد رونالدو دومًا أن تكون أهم الأرقام القياسية مدونة باسمه ولا يوجد في تاريخ يوفنتوس أفضل من الرقم القياسي الخاصة بعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإيطالي.

يحتل تلك المكانة في الوقت الحالي ولقرابة القرن اللاعب التاريخي فيليس بوريل والذي سجل 31 هدف في عام 1934 وترك أسمه مخلداً طوال تلك السنوات دون منازع رغم تعاقب المهاجمين العظماء على صفوف البيانكونيري.