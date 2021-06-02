دوت الخليج يرصد كشف حساب "الشباب والرياضة" في النواب خلال 120 يوم عمل برلماني 

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في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب والرياضة في البلاد، تكتسب لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب أهمية خاصة، حيث تواصل التفاعل مع القضايا التي ترتقي بقطاعات الرياضة المصرية، ووضع الشباب وقضاياهم كأولوية قصوى.

ويرصد دوت الخليج نتاج أعمال لجنة الشباب والرياضة على مدار 120 يوم من العمل البرلماني الذي يجرى على قدم وساق، برئاسة النائب الشاب الواعد محمود حسين، والوكيلين ثروت سويلم وسامر التلاوي، بالإضافة لأمين السر النائب ولاعب منتخب الاهلي ومصر السابق حسام غالي.

بدايات مميزة

14 يناير، أسفرت انتحابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز محمود حسين رئيسا للجنة، وثروت سويلم وسامر التلاوى وكيلين للجنة، حسام غالى أمين سر.

21 يناير، أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أهمية التوسع فى مراكز الشباب، لاسيما وأن معظم الطلبات التى تقدم بها النواب، كان القاسم المشترك فيها هي تطوير مراكز الشباب أو إقامة مراكز شباب جديدة فى القرى.

جاء ذلك في تعقيب النائب على بيان الدكتور أشرف صبحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأوضح النائب، أن 80% من طلبات النواب بشأن مراكز الشباب، مشيرا إلى أن أهم عوامل عدم نجاح عدد كبير من النواب السابقين، هو عدم تنفيذ المطالب البسيطة للمواطنين، ومنها عدم تطوير مراكز الشباب، فالبعض يقول صراحة للنائب: " 5 سنين ومش قادر تعمل سور لمركز الشباب، أو تعمل نجيلة معلب أو تعمل صالة في مركز الشباب انتخبك ليه؟".

وأشار إلى أن تكليف من رئيس الجمهورية، بتخصيص 500 مليار جنيه لإعادة إعمار القرى، معربًا عن أمله أن يكون بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات عند التنفيذ، وأن يكون من ضمنها بناء مراكز الشاب أو تطوير المراكز القائمة، لافتا إلى أن كثير من الأندية الشعبية والجماهيرية تعانى أشد المعاناة، مما يهدد استمرارها، وسوف تنتهى، ولن يبق إلا أندية الشركات، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية فى المحافظات لا تستطيع دفع مرتبات العاملين، مطالبًا بدعم الأندية.

وطالب النائب، تنفيذ التكليف الرئاسى وهديته لأهالي بروسعيد بإقامة مدينة رياضية واستاد دولي بالمحافظة.

23 يناير، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات المتتالية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمحافظة بورسعيد، تمثل اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذه المدينة الباسلة التى أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها لما تملكه من مشروعات قومية ضخمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يولى اهتماماً كبيراً للقرى المصرية، حيث إن مشروع اليوم الذى كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة في مشروع لتطوير القرى المصرية، والتي تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمهم 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجارى.

وأضاف "حسين"، أن محاور زيارة الرئيس السيسى شملت عدة جوانب لتطوير حياة المواطن المصرى، وبناء مصر الحديثة، فقد كان الحديث ثرى بمشروعات تطوير السكك الحديدية، والقرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات الجارىي العمل بها.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن افتتاح مشروع المزارع السمكية "الفيروز" سيحقق عائد اقتصادى كبير لصالح الدولة المصرية.

25 يناير، توجهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية، ولرجال الشرطة قيادات وضباط وأفراد، بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.

وقالت اللجنة في بيان لها: "تلك المناسبة التي تخلد ذكراها موقعة الإسماعيلية عام 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا ‏و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي".

وأضافت لجنة الشباب والرياضة: "نثمن بكل التقدير والاعتزاز والفخر جهود رجال الشرطة المصرية الذين يسطرون كل معاني التضحية والفائدة لحفظ أمن واستقرار وطننا الغالي مصر من أجل أن يحيا شعبها كريما عزيزا شامخا لا ينحني أبدا إلا للخالق وحده".

وأشارت اللجنة، إلى أن معركة البناء ‏والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جاءت بفضل ما ينعم به الوطن من أمان واستقرار على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية وظروف بالغة الصعوبة التي تشهدها المنطقة .

1 فبراير، وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت في مصر، وانتهت أمس بتتويج الدنمارك باللقب.

وتواجد الدكتور محمود حسين بشكل مستمر في ملاعب البطولة، وآزر المنتخب المصري طوال مشواره في المونديال. وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بقدرة الدولة المصرية على استضافة هذا الحدث العالمي، في هذا التوقيت، الذي يرفض بيع البعض تحمل المسئولية، ولكن مصر أثبتت قدرتها وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية في توقيت صعب يمر به العالم.

وأشار محمود حسين في تهنئته إلى الوزير إلى أن هذا التنظيم يعتبر نموذجا يحتذى به في كافة الاتحادات الدولية، وفازت مصر بالتحدي الصعب. وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على هذا التحدي بتنظيم مونديال العالم لليد، والخروج به إلى بر الأمان، وهذا التنظيم الناجح يعتبر إعجازا غير مسبوق.

3 فبراير، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل بيانه عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن هناك اهتمام بتطوير وتجهيز الاستادات، مشيرا إلى أن ستاد القاهرة جاهز منذ بداية شهر يناير، وأن هناك دعم وتطوير لكل الاستادات، متابعا: "عملنا 6 ستادات و11 ملعب آخر".

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير ودعم مراكز والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء لـ444 مركز شباب بمبلغ 437 مليون جنيه بمحافظات (أسيوط - سوهاج - البحيرة - قنا - اسوان - الشرقية - بني سويف - الجيزة).

وأكد الوزير أنه جارى تنفيذ (15) مركز شباب بمحافظات (الشرقية - الجيزة - بني سويف) بمبلغ 30 مليون جنيه ومستهدف انتهاء الأعمال بهم قبل 30/6/2021، كما تم تطوير وإنشاء مراكز الشباب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر ۲۰۲۰ فقط، بإنشاء 133 ملعب "خماسي + فاتوني+ تدريب + اكريلك" بمراكز الشباب بمبلغ 170 مليون جنيه، وإنشاء 6 حمامات سباحة بمراكز الشباب بمبلغ 51.6 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير 14 مركز شباب بمبلغ 346 مليون جنيه، وهذا بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.

14 فبراير، عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع، لمقترحات النواب من أعضاء عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ، أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، وتقديم التعديل فى مشروع قانون إلى مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة لدراسة بيان الوزير الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

وأوضح أن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى العام، مؤكدا أن كل تعديل يهدف إلى تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة فى مصر، كما أظهرت الحاجة إلى أنه يجب تطويره وتقديم تعديلات عليه من أجل مزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى بها وتطويرها بما يخدم النظرة المستقبلية للرياضة المصرية فى ظل التحديات القائمة.

جهود متواصلة

7 مارس، طالبت آية مدني، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة تعميم التوعية بمبادرة "أخلاقنا"، لتغطى كافة محافظات الجمهورية بكل الوسائل المتاحة الممكنة وليس التلفزيون والسوشيال ميديا فقط.

وأوضحت "مدني" في بيان لها، أنه من الممكن أن يتم التوعية بهذه المبادرة فى اللافتات الإعلانية بالمترو والمباريات الرياضية وكافة الأنشطة التى يمارسها أكبر قدر من المواطنين، إلى جانب التوعية بها فى المدارس والجامعات والقرى والنجوع وفي المحافظات الحدودية والصعيد وسيناء.

وأشارت إلى أنه لابد من إشراك الأزهر والأوقاف، للتوعية بالمبادرة في خطبة الجمعة، وكذلك الكنيسة للحث على الأخلاق الحميدة في العظات، إلى جانب مشاركة الفرق الرياضية ذات الشعبية الكبيرة ونجومها وغيرها من الطرق التي تساهم في نشر أهداف المبادرة.

ولفتت آية مدنى إلى أن إشراك الشباب نفسه في التوعية لهذه المبادرة عن طريق السوشيال ميديا سيكون له عامل أكبر في زيادة المعرفة بها، وذلك من خلال عمل هاشتاج باسم المبادرة يشترك فيها الشباب ليعرضوا مواقف تعرضوا لها وكان لها أثر كبير عليهم سواء كان بالإيجاب أو بالسلب.

وأكدت أن المجتمع المصري الآن في أشد الحاجة إلى مثل هذه المبادرات التى تُعلي قيم الأخلاق الحميدة وتنبذ كل أمور التطرف والعنف والتنمر وتعود بنا مرة أخرى إلى أخلاق الشهامة والأصالة التي أشتهر بها أبناء الشعب المصري.

16 مارس، أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمود حسين، مسئولى وزارة الشباب، بوضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الإنشاءات المتأخرة، بمختلف مراكز الشباب.

29 مارس عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لأولمبياد طوكيو 2021.

29 مارس، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تمد يدها لجميع الاتحادات الرياضية، من اجل النهوض بالرياضة المصرية.

اهتمامات متنوعة

29 مارس، طالب النائب حسام غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة بطرح جميع مشاكلهم أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة، للعمل على تذليل أى عقبة تواجههم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النانب محمود حسين، رئيس اللجنة، وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، وواصل غالى حديثه: "نسعى لحل المشكلات حتى يحاسب كل من يقصر فى عمله من أفراد البعثة".

من جانبه، اعترض عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكواندو، على جملة محاسبة المقصرين، قائلا: "آن الآوان أن نعمل الرياضيين المصريين بطريقة مختلفة وأن نبتعد عن جلد الذات واستخدام مصطلحات مثل الحساب وغيرها “.

وأضاف: "أنا بطل عالم وطالع من تحت، وهو ما يواجه الرياضيين الحاليين فهم يتركون أبنائهم وعملهم ويواجهون ضغط عصبى خاصة الألعاب القتالية والعالم كله يتعامل بطريقة معينة، وآن الأوان أن تكون المعاملة مختلفة بعيدا عن الحساب وجلد الذات".

وواصل: "حتى لو أخفق اللاعب فوصوله للأولمبياد فى حد ذاته هو عمل رائع، ويجب تحفيزه مهما كانت النتائج، وهو ما يتطلب أن توجه به اللجنة وسائل الإعلام بعدم الهجوم على الرياضيين الذين لم يحالفهم الحظ".

من جانبه، علق النائب حسام غالى، قائلا: "ما قصدته هو أن يقوم الاتحاد المختص بمحاسبة لاعبيه"، فعقب رئيس اتحاد التايكوندو: "اعتقدت أن الحساب سيكون من قبل الرأى العام "، وتابع: "لا أتهرب من دورى ولكن ما أقصده هو دعم اللاعبين من خلال اللجنة سواء بإصدار بيانات داعمه تنشر فى وسائل الإعلام".

من جانبه، قال النائب خالد بدوى، أن مشاكل اللاعبين أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن يسعى لحلها هو وزير الشباب، مقترحا عقد لقاء دورى يجمع وزير الشباب بجميع الرياضيين المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2021، وذلك للعمل على حل أى مشكلة تواجههم.

ورد وزير الشباب، على مشكلة إثارة اللاعبين مشاكلهم عبر السوشيال ميديا، بقوله: "بالفعل كان هناك مشاكل خاصة بالمصارعة وبعض اللاعبين سافروا أمريكا وأعدوا فيديوهات مجهزة تحتوى على تحريض وبدأنا نتابع تلك الفيديوهات ووضعنا العلاج لتلك الإشكالية ".

وكشف الوزير عن إمكانية عقد دورات تدريبية للاعبين بأكاديمية ناصر دورات حول المواطنة واستيراتيحيات الأمن القومى وذلك لزيادة الوعى بالانتماء.

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إشادة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإفرازها جيل قوي من الشباب الذين تمكنهم سياسيا وإداريا .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن إنشاء الأكاديمية جاء بناء على توصية من رئيس الجمهورية بنقل الشباب من مرحلة التأهيل إلي التمكين، وهو ما حدث بالفعل بعدما وجدنا مشاركة الشباب في كافة القطاعات لتولي المناصب القيادية.

وأضاف أن الأكاديمية نجحت فى أعداد قيادات سياسية وشبابية يشار إليها بالبنان، ونجحت مديرة الأكاديمية فى كتابة اسمها واسم الأكاديمية بحروف من ذهب، مشددا على تقديم اللجنة كافة الدعم اللازم لاستمرار النجاحات الكبيرة للأكاديمية.

وتابع: "الحمد لله تفاءلنا بمستقبل مصر بعد عرض الدكتورة رشا راغب إنجازات الأكاديمية، مهما كان المخصص للأكاديمية في الموازنة سنوافق عليه، لأن أهم استثمار هو في رأس المال البشري". من جانبه، قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الدولة المصرية نجحت من خلال الأكاديمية في حل المعادلة الصعبة من 30 سنة، وهي كسر الحاجز مع شباب مصر، وسيشهد التاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه أول من كسر ذلك الحاجز .

وتابع: استطاعت كتيبة الدكتورة رشا راغب في تحويل الأكاديمية لكيان عملاق بأقل الإمكانيات، وأشار "بدوي" إلي أهمية زيادة موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب التي تكشف ادعاءات المعارضة "بأننا نبني مدن ولا نهتم بالشباب"، حيث أثبتت الدولة المصرية من خلال تلك الأكاديمية التي ساهمت في وجود نواب ومحافظين من الشباب أن الدولة حريصة علي بناء الإنسان.

من جانبه، قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أفرزت جيل من أعضاء مجلس النواب، الواعي سياسيا والملم بكافة القضايا، مطالبا من رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية بإعطاء دورات تدريبة لمن يريد الترشح لأي انتخابات برلمانية، ويكون الشرط الأساسي لقبول أوراق الترشح هو الحصول علي شهادة تأهيل من الأكاديمية.

ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأرقام هي التي تتحدث عن نفسها، حيث نجحت الأكاديمية في حل اللغز الذي كان يؤرق الدولة المصرية ووجدت حل لتمكين الشباب من خلال إنشاء الأكاديمية .

وفي سياق متصل، طالبت النائبة نشوي الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بزيادة موازنة الأكاديمية نظرا للنجاح الكبير الذي حققته حتي تستطيع تدريب أكبر قدر من الشباب، وهو ما طالبت به أيضاً النائبة آية مدني، عضو التنسيقية، مؤكدة أن قضية الشباب قضية أمن قومي.

وقال النانب عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو التنسيقية، إن تعظيم ميزانية الأكاديمية سيخرجنا من المفهوم الضيق كلما ضخت ميزانية قوية في الأكاديمية ستكون المخرجات والمكتسبات أكبر، وهو ما أيدته النائبة غادة علي التي أكدت أن الدكتورة رشا راغب رمز للأكاديمية وتأثيرها نتائجه واضحة علي الشباب، وأصبحت الأكاديمية هي الملاذ الآمن للشباب، لافتة إلي أن حق الأكاديمية في زيادة الموازنة حق مشروع .

وطالبت النائبة ولاء عبدالفتاح، أن يمتد نشاط الأكاديمية لشباب الجامعات، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، مطالبة بزيادة الموازنة الخاصة بها، فيما طالب النائب طارق سيد بضرورة القضاء علي فوضي "بيزنس مراكز التدريب الوهمية"، والتي استخدمت التدريب كوسيلة لتحصيل الأموال ومنحت ألقاب، مثل: دكتور ومستشار لغير المؤهلين بشكل جيد.

وطالب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، أن يستفاد العاملين بالحقل الرياضي من جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ليتمكنوا من القيادة سواء علي مستوي الإدارة أو التدريب .

24 مايو، ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة المجلس القومى للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وانتقدت لجنة الشباب قيام وزارة التخطيط بتخفيض موازنة وزارة الشباب من مليار و700 مليون جنيه، إلى 829 مليون جنيه، وهو ما سيؤثر على المشروعات التى ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب.

وقال رئيس لجنة الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة ليست أقل فى الأهمية من وزارتى التربية والتعليم والصحة، فدورها مهم جدا فى بناء الإنسان المصرى، مشددا على مسئولى وزارة التخطيط الذين حضروا الاجتماع ضرورة إظهار رد فعل قوى من خلال دعم وزارة الشباب حتى تتمكن من القيام بدورها.

وتابع: "ضعف موازنة وزارة الشباب يتسبب فى مشكلات كبيرة للنواب خاصة أنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب وعندما يضغطون للحصول على الخدمات يصطدمون بعجز الموازنة ".

وفى نهاية الاجتماع انتقد رئيس لجنة الشباب، مسئولى الخطة والموازنة بوزارة المالية، لعدم الالتزام بحضور الاجتماع المخصص لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الشباب.