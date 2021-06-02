عضو مجلس الزمالك السابق يعتذر لـ«زيزو».. والسبب !! «صور»

/634418/عضو-مجلس-الزمالك-السابق-يعتذر-لـزيزو-والسبب--صور

اعتذر شريف منير عضو نادي الزمالك السابق، للاعب الفارس الأبيض أحمد سيد”زيزو”، وذلك بعد أن هاجمه عقب نهاية لقاء الجونة بأسلوب غريب، حيث أكد عدم حضورة لأي مباراة مرة اخري.

ونشر عضو الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” حضرت مباراة الزمالك أمام فريق الجونة، وبعد المباراة عملت حاجة أول مرة أعمل كدة في حياتي مع لاعب، قمت بهجوم شديد بأسلوب غريب.. اعتذر لشخة ولفانلة نادي الزمالك وسأقوم بعدم حضور أي مباراة في الفترة القادمة”.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل السلبي، ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 55 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق.

قائمة الزمالك لمباراته أمام الجونة

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.