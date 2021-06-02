تفاصيل مثيرة في علاقة رانيا يوسف ولابورتا «المُتهم بالتحرش».. تفاصيل

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أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل صباح اليوم على مناصات التوصل الإجتماعي عقب ظهورها في صورة تجمعها بالإسباني لابوراتا رئيس برشلونة الإسباني ، قبل أن تنهال التعليقات على الصورة عبر منصات السوشيال ميديا على رأسهم موقع التغريدات القصيرة والمتوسطة تويتر وكذلك فيس بوك.

وأنتشرت صورة رانيا يوسف مع رئيس لابورتا عبر منصات التواصل الإجتماعي مع تعليق مثير لرانيا يوسف لتنهال التعليقات من جانب جمهور الرياضة ، ويعيد الذكريات حول علاقات رئيس نادي برشلونة الحالي والتي وصلت في بعض الأوقات " للتحرش".

رئيس برشلونة لابورتا متحرش

وأثار جوان لابورتا الرئيس الأوفر حظا في برشلونة الجدل أثناء فترة الإنتخابات الماضية بعد أن ظهر الرئيس الجديد عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة تويتر، وهو يطلب من فتاة قاصرة الاتصال به عندما تبلغ 18 عاما.

وعلق أحد المهتمين بأخبار النادي الكتالوني ببرشلونة، وصاحب المقطع المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر: " هذه أشياء مخيفة بكل تأكييد من جوان لابورتا ، من الذي من المحتمل أن يكون رئيس برشلونة الليلة".

علاقة لابورتا برانيا يوسف

وأستكمل : " يطالب فتاة قاصر بالاتصال به عندما تبلغ 18 عاما، لا يوجد سياق أو بيئة يظهر فيها مثلك تلك الأمور، هذا مخيفا بشكل لا يصدق وغير مناسب تماما وهي تثير جدل الكثير".

الجدير بالذكر أن رانيا يوسف علقت على صورتها مع خوان لابورتا: " في برشلونة ، أنا مع أجمد مدير نادى فى العالم، "، لتنال الصورة إعجاب الكثير من الجماهير العاشقة للنادي الكتالوني قبل ان يعلق أخرين ببعض من السخرية عليها.