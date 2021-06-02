/634420/خطوات-الحصول-على-قرض-شخصي-من-البنوك-المختلفة

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الشباب والباحثين عن فرصة لبدأ مشروعه والانطلاق في حياتهم العملية أو استكمالها، عن اجراءات الحصول على قرض، وهو ما يقدمه لكم دوت الخليج في عدد من البنوك المختلفة.

البنك الأهلى المصرى، أحد البنوك التي أعلنت عن تسهيلات للحصول على قرض يصل قيمته إلى 2 مليون جنيه على فترة سداد ممتدة لـ 12 عامًا.

ومن خلال البنك الأهلي المصري، يوجد نوعين من القروض:

أولا: طلب حصول قرض بقيمة 1.5 مليون جنيه، بضمان تحويل المرتب.

ثانيًا: طلب قرض بقيمة 2 مليون جنيه، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

مستندات الحصول على قرض من البنك الأهلي:

1- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين. 2- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض. 3- صورة بطاقة الرقم القومى السارى. 4- ألا يقل عمر المفترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

غرامة تأخير سداد قسط القرض

تبلغ قيمة تأخير سداد قسط القرض 20 جنيها مصريا بالاضافة إلى 2 % من المبلغ المستحق الذي لم يتم دفعه.

قروض أخرى بحد أقصى 500.000 جنيه:

بدون ضمان تحويل المرتب أو القسط

للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

مدة القرض تصل إلى 4 سنوات بحد أقصى 30.000 جنيه.

للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك.

مدة القرض تصل إلى 4 سنوات بحد أقصى 500.000 جنيه.

للأفراد العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول.

مدة القرض تصل إلى 5 سنوات بحد أقصى 500.000 جنيه.

أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات بحد أقصى 1 مليون جنيه.

بنك مصر

قيمة القرض 1.5 مليون جنيه. مدة السداد تصل لـ 10 سنوات في حالة تحويل الراتب لا يشترط وجود ضامن للعميل.

بنك الإسكندرية

تمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلي 1.5 مليون جنيه، والفائدة 14.5 - 20.5% متناقصة ومدة السداد 8 سنوات الحد الأدني للدخل الشهري ألف جنيه الن من 21- 60 عام. مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

مصرف أبوظبي الإسلامي

قرض الموظفين بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 10- 11.5%. تتراوح مدة السداد ما بين 1- 5 سنوات الحد الأدنى لعمر العميل من 21 - 60 عام. الحد الأدنى للعمل في الشركة من 3- 6 أشهر. تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل. نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية. قيمة القسط حد أقصي 50% من الراتب.