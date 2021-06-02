/634421/عاطف-كعربان-40-مليار-جنيه-لتطوير-العشوائيات-يؤكد-اهتمام-القيادة-السياسية-بالملف

قال النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، إن ملف تطوير العشوائيات يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، حيث أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، تبلغ 40 مليار جنيه، مشيرا إلى ان هناك جدية من قبل الدولة في الانتهاء من هذا الملف ووضع سياسة جديدة للتعامل مع العشوائيات بشكل عام.

تطوير العشوائيات

وأوضح النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، أنه وفقا للخطة التي تسير بها الحكومة في الملف فإن العام المقبل لن تكون هناك مناطق غير آمنة، مما ينعكس على المواطنين قاطني هذه المناطق، وخلال الفترة الأخيرة شهدنا العديد من الإنجازات في ملف الثروة العقارية على وجه التحديد، سواء قرارات أو مبادرات رئاسية كان لها دور كبير في توفير حياة كريمة للمواطنين.

اقرا ايضا:رئيس تضامن النواب : علينا إبراز الإنجازات لمواجهة أعداء الوطن والمتربصين وأكد النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، أن ملف العشوائيات من الملفات الشائكة على مر العصور السابقة، ولم يقترب منه أحد، حتى أصبح إرث ثقيل، ولكن إصرار القيادة السياسية على فتح هذا الملف والقضاء على العشوائيات بصورة نهائية وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، بل وملف الثروة العقارية بشكل عام، انجاز جديد للقيادة السياسية يضاف لسلسلة الإنجازات التي تحققها الدولة على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة.