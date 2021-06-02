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قوى عاملة النواب تستدعي رئيس صندوق التأمين والمعاشات

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قررت لجنة القوي العاملة برئاسة عادل عبدالفضيل عياد في اجتماعها اليوم استدعاء رئيس صندوق التامين والمعاشات وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي وممثل عن وزارة قطاع الاعمال العام،يأتي ذلك اعتبارا لطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي ممثل تنسيقية شباب الاحزاب.

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وقال عادل عبد الفضيل، ان مناقشة طلب الاحاطة اليوم اثبت انه لابد من استدعاء بعض ممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي حتي يتم حل كافة الامور المعلقة بطلب الاحاطة.

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الجدير بالذكر أن اللجنة قد ناقشت في اجتماعها اليوم طلب النائبة غادة علي بشان محاولة اجبار وتهديد عمال مناجم الوحات لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين بالقاهرة.

وكشفت النائبة غادة علي عن قيام احد اعضاء النقابة ويدعي سيد عزام عن عقد اجتماع مع العاملين بالمصنع بمناجم الوحات البحرية وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم لمصنع التبين حتي يتثني استبدالهم بعمالة من محافظات متفرقة من غير ابناء الوحات وهو الامر الذي قابله العاملين بالرفض لانه سيتسبب بضرر بالغ لهم ولاسرهم وبرفض العاملين انقلب الامر الي تهديد من قبل عضو النقابة.

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وتابعت انه سيعمل علي تسريحهم او نقلهم عنوة لمصنع التبين وذلك في مخالفة صريحة لقانون العمل  وللمادة 13 من الدستور والتي تنص علي ان تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر الشروط الخاصة بالامن والامان والسلامة والصحة المهنية وان يحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون وطالبت النائبة بضرورة العمل علي المحافظة علي حقوق العمال ولكون اهل الواحات اولي بالبقاء في مصنعهم بمناجم الوحات.

وطالبت بان يكون احد ابناء الوحات ممثلا بمجلس ادارة الشركة وان تخصص نسبة من عوائد الشركة لتنمية الوحات ومن جانبة قال رئيس اللجنة ان اللجنة طلبت باعداد تقرير شامل عن وضع الشركة وعلي ان يعرض التقرير في اقرب اجتماع قادم للجنة خاصة وان ممثل الشركة اكد علي طرحها بالبورصة منذ 5 ايام لذا طلب اللجنة استدعاء كافة الاطراف واعتبار طلب الاحاطة مفتوح ويعاد مناقشتة مرة اخري بحضور جميع ممثلي السلطة التنفيذية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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