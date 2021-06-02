/634425/مدبولي-الدولة-تثق-فيما-قدمه-المواطن-لطلب-التصالح-وتكتفي-به

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات للتصالح في مخالفات البناء.

الدولة تثق فيما قدمه المواطن

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: "الدولة تثق فيما قدمه المواطن، وسنعتد بما قدمه المواطن وسنتخذ الإجراءات لعملية التصالح، ويبدأ المواطن تسديد ما تبقى من قيمة المخالفة".

وأضاف رئيس الوزراء: "ولكن من حقنا كدولة خلال 3 سنوات قادمة نزول لجان تلقائية او عشوائية للتحقق من الحالات الموجودة على الأرض واذا ثبت عدم صحة البيانات فمن حق الدولة اتخاذ ما يلزم لضمان حقها".

لاتسري على هذه الفئة

ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.

استكمال الأعمال الخاصة بـ43 مشروعاً

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26/5/2021، فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 43 مشروعاً من مشروعات وزارات: الإسكان، والأوقاف، والنقل، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات.