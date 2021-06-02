/634426/تفاصيل-عقد-ليونيل-ميسى-مع-برشلونة-حتي-عام-2031

كشف تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الإتفاق لتجديد العقد الذي تم بين نادي برشلونة الإسباني، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواصلة خدمات العطاء الذي يقدمها للفريق، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريباً.

ووفق ما ذكرته صحيفة "doble" الأرجنتينية سيكون هناك اتفاقية لمدة 10 سنوات بين النادي الكاتالوني وقائد الفريق ليونيل ميسي والذي ينص العقد علي فترة تصل حتى عام 2031.

وينص العقد على إستمرارية ليونيل ميسي كلاعب للفريق الكتلوني حتى عام 2023 فقط، ومن ثم بعد ذلك سيكون سفيراً للنادي، وبنفس الوقت كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم حسب رغبته في المواصلة في الملاعب.

ونص العقد علي حصول ميسي على مبلغ 240 مليون يورو، يحصل عليها خلال 4 سنوات، وستكون الـ 6 سنوات الأخرى كشريك استراتيجي، وسفير للنادي الكتلوني.

ويمكن لميسي أن يواصل العطاء لكرة القدم لمدة سنتين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء مسيرته كلاعب للبارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.

ماذا تعرف عن فريق إنتر ميامي ؟

ويذكر أن نادي إنتر ميامي فريق في الدوري الأمريكي بالقسم الشرقي، وتم تأسيسة في يناير 2018، تحت قيادة خوسية آر ماس رئيساً للنادي، تحت قيادة المدير الفني فيل نيفيل، ومن الجدير بالذكر يلعب في ذلك النادي الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب نادي يوفينتوس السابق، في مركز الهجوم، وفي مركز الوسط لويس مورجان لاعب المنتخب الإسكوتلاندي تحت سن 21 عام، والفرنسي بليز ماتويدي لاعب يوفينتوس السابق.