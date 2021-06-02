مدبولي يعلنها: حققنا نمو 2.9 % خلال الربع الأول من 2021

/634427/مدبولي-يعلنها-حققنا-نمو-29--خلال-الربع-الأول-من-2021

أعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد المصرى لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى، شهد تسجيل نسبة النمو فى الناتج المحلى 2.9 %.

نجاح كبير في ظل كورونا

وأكمل مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أن هذا الرقم نقارنه بنفس الشهور من العام الماضى، وسجلنا زيادة بنسبة 2.9 % بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الشهور التى نقارن بها كانت الدولة لم تتعامل بشكل كبير مع أزمة كورونا، مشددا على أن الاقتصاد المصرى فى عام 2021 وفى ظل تحديات كورونا حقق نجاحا كبيرا.

وتابع رئيس الوزراء: "هذا مؤشر إيجابى على حجم النمو الاقتصاد المصرى وأشادت بها كل المؤسسات العالمية".

رئيس الوزراء: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وكشف مدبولي، عن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، من 6 ملايين تم تسجيلهم للحصول على اللقاح.

تأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل

كما وافق مجلس الوزراء على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.

أرض الشرقية

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الشرقية، التصرف بالاتفاق المباشر بنظام البيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 270 م2 كائنة بقطع خدمات تقسيم اللواء عبد المنعم نبيه، بمدينة بلبيس بالمحافظة، لصالح شركة قناة السويس لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها لخدمة التقسيم المذكور، وذلك بهدف زيادة القدرة الكهربائية في هذه المنطقة.