/634428/نجم-جديد-من-الأهلي-على-أعتاب-الانتقال-الى-بيراميدز-تفاصيل

مازل مستقبل عمرو جمال لاعب الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش حالياً، مجهول، وذلك بعد اقتراب انتهاء مدة إعارته، ولم يتواصل أي من إدارة النادي مع اللاعب، فيما تشير انباء عن اقتراب أنضمامة لفريق بيراميدز، بينما ابدي موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر رفضهم عودة اللاعب.

ورغم تألق عمرو جمال هذا الموسم وتسجيله العديد من الأهداف التى جعلته ينافس في قائمة هدافي الدوري إلا أن إدارة الأهلي رفضت إستعادة اللاعب مرة أخرى.

وتناقشت إدارة القلعة الحمراء حول مستقبل عمرو جمال وإمكانية عودته للفريق مرة أخرى، وعدم موافقة موسيماني عودة عمرو جمال لصفوف الفريق.

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وعن إمكتانية انضمام اللاعب إلي صفوف نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، حيث أن بيتسو موسيماني لايحتاج إلي مهاجمين، ومقتنع بثنائي الفريقين مروان محسن وصلاح محسن الذي تألق خلال مشاركاته الأخيرة خاصة مباراة نهضة بركان، والتي من خلالها احرز هدف الفوز في الدقيقة 82.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق نهضة بركان والتي انتهت بنتيجة 2/0 احرز الهدف الأول محمد شريف والثاني صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 6/19، وتذاع عبر قنوات بي أون سبورت.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي في كرة الطائرة

ومن ناحيه اخري يستعد فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت، اللقاء الحاسم بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، المقرر لها على صالة المقاولون العرب، ويأمل المارد الأحمر في حصد البطولة والتفوق علي الفارس الأبيض هذا الموسم، والتتوج بالبطولة.