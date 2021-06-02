بدء عمل العنصر النسائى بمجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أكتوبر المقبل

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

ومن هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١. واعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.