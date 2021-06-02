انت الان تتابع تفاصيل خبر نقدم رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر التابع لوزارة الصحة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر بات من أكثر الكلمات بحثاً في الفترة الأخيرة، وجاء ذلك بعد أن ناشدت وزارة الصحة والسكان المصرية المواطنين بأهمية الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، كما وضحت الوزارة أنه سيتم الحصول على التطعيم بعد الحجز أولاً على موقع تسجيل لقاح كورونا، والذي يتبع وزارة الصحة والسكان المصرية، كما شددت الوزارة أي جهة خارجية تروج لتطعيم آخر المواطنين، مؤكدة بذلك أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية تطعيم المواطنين، كما طمأنت الوزارة كافة المواطنين بشأن لقاح كورونا، حيث أضافت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة، ولا تستدعي الخوف أو التوتر.

موقع تسجيل لقاح كورونا- وزارة الصحة المصرية

اعلنت وزارة الصحة المصرية أنه يمكن لآي مواطن مصري التسجيل على الموقع الرسمي لتطعيم لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان في مصر، وأكدت كذلك على أنه يوجد فئات مستحقة للتطعيم في منازلهم، وأضافت إنهم من أصحاب الأمراض التي تتعلق بشلل الحركة كشلل الأطفال والشلل الرباعي أو الثلاثي، مشيرا بذلك إلى ضرورة تواصلهم مع الوزارة لتوفير أطقم إسعاف وأطباء متخصصين لإجراء لعملية التطعيم.

اللقاحات المعتمدة في جمهورية مصر العربية

في سياق متصل قد صرحت هيئة الدواء في مصر في بيان رسمي لها، أنه قد تم الحصول على تراخيص الاستخدام الطارئ لـ 5 لقاحات معتمدة في مصر، وهم لقاح «سينوفارم»، و«كوفيشيلد/استرازينيكا»، ولقاح سبوتنيك v، وكذلك لقاح استرازنيكا AZD 1222، ولقاح كورونا فاك «Corona-Vac».

كما أكدت الهيئة أن تلك اللقاحات آمنة وفعالة، كما انه قد تم إجراء العديد من التجارب السريرية عليها في العديد من الدول حول العالم، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية لمعظم لقاحات كورونا المعتمدة في مصر تكون في الغالب عبارة عن ارتفاع درجة الحرارة، أو ظهور إحمرار على موضع التطعيم، أو حمي أو حكة أو صداع، وأن تلك الأعراض تزول من بصورة طبيعية ولا تستوجب الذهاب للطبيب.