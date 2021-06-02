/634429/شوقي-غريب-مازلنا-نتناقش-مع-ليفربول-لضم-محمد-صلاح

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه سيخوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلين مختلفين للاستعداد للأوليمبياد ،كاشفاً أن خاطب ليفربول لضم محمد صلاح بناء على رغبته”.

وقال شوقى غريب فى تصريحات إذاعية:" قررت خوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلين مختلفين احدهم سيكون التشكيل الاساسى بنسبة 100% فى اوليمبياد طوكيو حال استمرار الاوضاع كما هى بعيداً عن الاصابات والغيابات".

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وتابع قائلاً :" لقد سجلنا ثمانية لاعبين ولأن الاليمبيات ليست ضمن الأجندة الدولية يجب علي الأندية الموافقة”.

واستكمل قائلاً:" حتي ذلك الوقت مازلنا نتناقش مع ليفربول لضم محمد صلاح ، وأرسلنا خطابنا لهم تتضمن كلمة " بناء على رغبة محمد صلاح" ولم نكن نستطع وضع هذه الكلمة فى خطاب رسمى للريدز بدون الحصول على موافقة رسمية من صلاح للمشاركة معنا".

واختتم :"لن استطيع قول الثلاث أسماء فوق السن خوفاً من الإصابات، يوجد بعض من الأسماء ولكن لم اصرح عنهم الأن عنهم خوف من حدوث مفاجأت مثل إصابة تريزيجيه بالرباط الصليبى وخروجه من الحسابات”.

وجاءت قائمة المنتخب المنضمة كالأتي:

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.