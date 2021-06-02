الزمالك يحتفل بذكرى الفوز على الأهلي 6 - 0

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إحتفال الزمالك بفوزه 6/0 على الأهلي

يحتفل اليوم نادي الزمالك بذكرى فوزه على النادي الأهلي، بنتيجة 6/0، وتعد هي أكبر نتيجة في لقاءات القمة، وإحتفل نادي الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر الصفحة الرسمية بفيس بوك، بتلك الذكرى، فكتب "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف أحرز الأهداف: عبدالرحمن فوزي (هدفين) وعبدالكريم صقر (هدفين) وحسن حلمي وعمر شندي".

أكبر النتائج التي حققها الزمالك في مباريات القنة

شهدت مباريات القمة المصرية بين الاهلي والزمالك، العديد من النتائج الكبيرة، ولكن تعد نتيجة 6/0 هي الأكبر في تاريخ القمة، وأقيمت المباراة يوم 2يناير 1942، وأحرز الأهداف كل من عبد الرحمن فوزي (هدفين) وعبد الكريم صقر (هدفين) ومحمد حسن حلمي وعمر شندي، صم عاد الزمالك مرة أخرى بعد عامين، وكرر نفس النتيجة امام الأهلي في مباراة ضمن منافسات كاس مصر، أقيمت المباراة يوم 2 يونيو 1944، وأحرز الأهداف كل من مختار حافظ والشهير بزقلط(ثلاثة أهداف) ومحسن السحيمي (هدفين) وعبد الكريم صقر.

أكبر النتائج التي حققها الزمالك في مباريات القنة

أما بالنسبة للنادي الاهلي، فقد إستطاع النادي أن يهزم فريق الزمالك بنتيجة 5/0، في مباراة ضمن منافسات كأس مصر، وأقيمت المباراة يوم 30 مايو 1937، وأحرز الأهداف كل من عبد الكريم صقر "ثلاثة أهداف" ولبيب محمود وحسين حمدى، ثم عاد يوم 26 مايو 2002، وفاز على الزمالك بنتيجة 6/1، وأحرز الأهداف كل من خالد بيبو (4 أهداف) ورضا شحاته وإبراهيم سعيد بهدف لكل منهم، بينما سجل حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.

تشكيل الفريقين في مباراة ال 6/0

جاء تشكيل الزمالك كالأتي:

يحيى إمام - سعيد العربى - حسين الفار - حسين لبيب - قدرى مصطفى - عمر شندى - حافظ زقلط - عبد الرحمن فوزى - مصطفى كمال طه - عبد الكريم صقر - محمد حسن حلمي

بينما جاء تشكيل الأهلي كالأتي:

مصطفى كامل منصور - كامل مسعود - حسين الفارى - أمين شعير - أمين صبرى - صالح عثمان - منير حافظ - صالح السواف - حسين حمدى - لبيب محمود - حسين مدكور.