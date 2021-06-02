/634432/مايسه-عطوة-السيسي-قدم-مصر-للعالم-كنموذج-تنموي-عربي-زاخر-بالانجازات

اشادت النائبة مايسه عطوة، عضو مجلس النواب، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك.

مايسة عطوة: الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي

وأكدت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالانجازات ، كما انه بذل الكثير من الجهود الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة

مايسة عطوة: لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود فى الصعيد

واشارت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، إلى انه لايمكن لاحد يستطيع ان ينكر حجم الجهود في صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة، كما كان لمصر دور في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة.

وكان البرلمان العربى، قد منح الرئيس السيسي "وسام القائد" والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، وذلك لما قدمه من إنجازات ومشاريع تنموية قومية وممتدة.