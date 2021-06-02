/634433/بجانب-حراسة-المرمى-تعيين-محمد-عبدالمنصف-مديرا-للكرة-في-وادي-دجلة

اعلن مسئولي وادي دجلة عن منصب جديد داخل النادي للحارس محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل اقتراب دجلة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الممتاز برصيد 18.

وقرر نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني المتواجد حاليا بنادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس، يأتي هذا في ظل حرص النادي على توحيد الصفوف بين الفريق من أجل الخروج من الوضوع الصعب الذي يمر به الفريق.

تعيين محمد عبدالمنصف مديرا للكرة وحارس مرمى لدجلة

ويأتي قرار تعيين عبد المنصف قائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة بالإضافة لكونه حارس مرمى وقائد للفريق، في إطار حرص الغزلانعلى توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في خلال الفترة العصيبة التي يمر بها في الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة أمام طلائع الجيش بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: اسحاقوا يعقوبو، خالد رضا، محمد جمال، بسام وليد

خط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، محمد رضا

خط الهجوم: جورجينيو، أحمد عاطف، كريم الدبيس.

تشكيل طلائع الجيش أمام وادي دجلة في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف، علي الفيل – أحمد علاء الدين – حسن مجدي.

خط الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي -إسلام محارب – أحمد سمير – إبراهميا كونيه.

خط الهجوم: عمرو جمال.