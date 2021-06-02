/634434/بالصور-عفاف-زهران-في-جولة-بشركات-العين السخنة-لتعرف-على-مشاكلهم

أجريت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب و وفد من امانة حزب مصر الحديثة بمحافظة السويس برئاسة اللواء خالد شوقى، أمين الحزب ، على عدد من شركات و المصانع بمنطقة العين السخنة ، لتعرف على مشاكلهم و فرص العمل المتاحة لديهم للمشاركة في المتلقي التوظيفى الذى سينظمه الحزب .

التعرف على مشاكل المصانع والشركات

تتضمن وفد الحزب المحاسب عماد حسن امين التنظيم و سالم بودى امين العلاقات العامة و عادل سلطان، امين قسم عتاقة و سامح السيد امين شباب قسم عتاقة بالحزب و محمد مهيا امين امين التوظيف بالقسم .

وخلال الجولة تعرفت النائبة عفاف و وفد الحزب على أبرز المشاكل و المعوقات الموجودة لدى عدد من المصانع والشركات و ووعدت عضو مجلس النواب بالعمل على حل تلك المشاكل من خلال التواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر.

فيما نجح وفد حزب مصر الحديثة فى الحصول على عدد من الوظائف من تلك الشركات استعداد لعرضها فى الملتقى التوظيفى الذى سينظمه الحزب خلال الفترة المقبلة لتوفير أكبر عدد من الوظائف المختلفة لابناء محافظة السويس فى مختلف التخصصات و المجالات .

ومن جانبها أكدت النائبة عفاف زهران، على حرصها الدائم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين و توفير مناخ مناسب العمل و الإنتاج ، لافتة ان الجولات التى أجريت خلال يومين بمنطقة العين السخنة و الأدبية كانت مثمرة و ناجحة.

واشارت النائبة عفاف ان ملف التوظيف بدأت فيها منذ تواجدها فى المجلس و ستظل تعمل فيه حتى انقضاء المدة البرلمانية من أجل توفير اكبر عدد ممكن من الوظائف لابناء المدينة الباسلة.