/634435/أنطونيو-كانتي-يقترب-من-قيادة-توتنهام-تفاصيل

كشفت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية في تقرير اليوم الأربعاء، عن رحلة الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبيرج في البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول، بعد رحيل البرتغالي جوزية مورينيو، من بداية الموسم الجديد في فترة الإنتقالات الصيفية.

أكدت شبكة سكاي سبورت اليوم الأربعاء، عن صفقة الفريق الإنجليزي توتنهام عن المدير الفني الجديد للفريق في بداية الموسم المقبل، لترشح الإيطالي أنتونيو كانتي، وتتواصل معه، بعد مغدرت الفريق الإيطالي إنتر ميلان.

حقق الإيطالي كانتي المدير الفني السابق للفريق الإيطالي إنتر ميلان في الموسم المنصرم، بطولة الدوري المحلي، ليعيد البطولة للنادي بعد غياب دام علي الفريق 10 سنوات، وسيطرة فريق السيدة العجوز يوفينتوس علي البطولة 9 أعوام.

إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي

حسم انتر ميلان بطولة الدوري الايطالي الممتاز، لهذا الموسم، قبل إنتهاء البطولة بأربع جولات، وبفارق النقاط علي وصيفة بالدوري لهذا الموسم إي سي ميلان، بفارق 13 نقطة.

غاب انتر ميلان عن التتويج ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز، لمدة تسعة أعوام بعد سيطرة كاملة علي لقب الدوري من فريق السيدة العجوز يوفينتوس علي شكل متواصل.