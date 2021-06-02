/634436/لضبطهم-قضية-هامة-الرئيس-يشكر-قضاة-وموظفي-تنفيذ-الأحكام-بمحكمة-جنوب-القاهرة

شكر الرئيس السيسي، القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات. واجتمع الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية. واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني.

تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم

ووجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة.

وصدرت عنه هذه القرارات وهي:

بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١

اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة

ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة

عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل وسقف زمني لمدة الندب

الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.