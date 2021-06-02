عاجل.. السيسى يبحث مع وزير العدل مستجدات ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض وزير العدل فى هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المبانى سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقنى، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضى.

كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر فى تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس فى تعزيز تطبيق الربط الإلكترونى للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس الشكر للقضاة وموظفى إدارة تنفيذ الأحكام فى محكمة جنوب القاهرة، لجهودهم فى ضبط إحدى القضايا الهامة التى سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.