إنفوجراف.. قرارات تاريخية فى اجتماع السيسى والمجلس الأعلى للهيئات القضائية

جدة - نرمين السيد - وشملت القرارات بدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة من مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة.

وشملت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.

وتضمنت القرارات عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائى.