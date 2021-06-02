رئيس الإنجيلية مهنئا السيسى بالحصول على وسام القائد: عقل سياسى وقلب إنسان

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحصوله على "وسام القائد" الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى للسادة ملوك ورؤساء الدول.





وقال رئيس الإنجيلية فى بيان له اليوم: "حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على أرفع وسام يقدم للسادة الملوك والرؤساء العرب، يعكس صورة واقعية لقدرة ومكانة الدولة المصرية، وحقيقة الدور الذى قام به الرئيس السيسى فى الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، بعقل سياسى وقلب إنسان". واختتم بالقول: "نصلِّى إلى الله أن يمنح الرئيس دوام التفوق ولمصر السلام والأمان والعالم أجمع".

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