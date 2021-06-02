النشرة المرورية: كثافات أعلى دائرى البساتين ومحور الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير عن منطقة كفر عبده المتجه.

وتابع: "كما شهد كورنيش الإسكندرية بعض الأحجام عند سبورتنج حتى شارع خالد بن الوليد، إضافة إلى محور قناة السويس المتجه للكورنيش".

وأشار إلى أن بعض الكثافات المرورية ظهرت فى شارع جيهان بمدينة المنصورة للمتجه إلى حى الجامعة، وبالنسبة لمحافظة الغربية فظهرت بعض الأحجام بميدان الساعة المتجه لميدان المحطة.

وبين أن الحركة المرورية بمعظم محافظات الوجه القبلى مرضية تماما، عدا محافظة أسيوط التى تشهد بعض الأحجام فى شارع 26 يوليو المتجه لطريق البسيرى.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام أعلى منطقة البساتين المتجه لمنزل المنيب، وأعلى منطقة أرض اللواء.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونبه صابر على أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وفى محافظة الجيزة تنحصر الأحجام فى شارع النيل القادم من مناطق مجلس الدولة، لذا يفضل سلوك شارع الدقى.

وأوضح صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى صقر قريش، أسفل الدائرى، للقادم من المعادى ومتجه للأباجية والقلعة، ونصح كذلك بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونوه صابر على أن كوبرى العاشر للقادم من مناطق الفسطاط ومتجه لميدان أثر النبى، يواجه بعض الكثافات، ناصحا بسلوك منطقة الملك الصالح وكورنيش النيل، مشيرا إلى أن كوبرى أكتوبر الأحجام فيه متفرقة عند الوصلة المعلقة والدمرداش وأيضا كوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل للمتجه من القاهرة إلى الجيزة.