صور.. الصحة: 2500 من أصحاب المعاشات يتلقون لقاح كورونا عبر القوافل المتحركة

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تخصيص عيادات طبية متنقلة للتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات الجمهورية لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين أصحاب المعاشات خلال الفترة من يوم 1 حتى يوم 10 من كل شهر، تيسيرًا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكد "مجاهد" أن العيادات المتنقلة مزودة بمدخلى بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاح، فضلاً عن توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم وتشمل (صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية)، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين قبل تلقى اللقاح، موضحًا أن التطعيم بالقوافل الطبية يتم من خلال فرق طبية مدربة على تلقى المواطنين للقاحات.
يذكر أنه تم تخصيص أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ )، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
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