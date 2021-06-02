بقيمة 750 ألف جنيه.. الداخلية تتوصل لمخزن سري للمواد المخدرة داخل شقة سكنية بالإسماعيلية

وجهت وزارة الداخلية ضربة قاصمة جهود أمنية متواصلة لملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويج المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد العناصر الإجرامية "عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة " مركز شرطة أبوصوير"، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة أمام مسكنه ، وعثُر بحوزته وبمخزن سرى داخل مسكنه على "عدد 85 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 215 كيلو جرام،مبلغ مالى ، هاتف محمول"، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (750,000 – سبعمائة وخمسون ألف جنيه)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.