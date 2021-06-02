ضبطوا قضية مهمة ستعلن قريبا.. الرئيس السيسى يوجه الشكر للقضاة وموظفى تنفيذ الأحكام

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

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