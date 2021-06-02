شيخ الأزهر يناقش مع رئيس مجلس السيادة السوداني أهم القضايا العربية والإسلامية

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التكاتف والتضامن بين الشقيقتين

وأكد الطرفان ضرورة التكاتف والتضامن بين الشقيقتين مصر والسودان في مواجهة المخاطر التي تهدد البلدين فكلاهما امتدادا للآخر.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الإمام الأكبر من رئيس مجلس السيادة السوداني، تناولا خلاله عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ودور الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين.

وفي نهاية الاتصال، بعث فضيلة الإمام الأكبر خالص تحياته وتقديره للفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وللشعب السوداني الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب بلادنا كل مكروه وسوء.

شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية لقمة قادة الأديان

كما تسلم فضيلة الإمام الأكبر، دعوة رسمية لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي، والتي تعقدها الحكومة البريطانية بالعاصمة الإيطالية روما، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بحضور شخصيات دينية بارزة وقادة سياسيين ودينيين من مختلف الدول حول العالم. وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر، اليوم الأربعاء، إن الأديان تنطلق من الحفاظ على الكون والبيئة، والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تؤكد أن كل الكائنات تسبح لله، إنسانا ونباتا وحيوانا وجمادا، قال تعالي "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم"، وهو ما يؤكد أن كل ما في الكون له حقوق محددة يجب احترامها.

لدينا فقه إسلامي للتعامل مع الحقوق

وأكد فضيلته أننا لدينا فقه إسلامي للتعامل مع هذه الحقوق، وكان نبينا –صلى الله عليه وسلم- حين يرسل جيشا يوصيه بألا يقتل حيوانا في جيش العدو إلا عند الحاجة للأكل، وألا يحرق نخلا ولا يفرق نحلا، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله علي وسلم قد حرص على بيان ضرورة صون حق النبات والحيوان والجماد في مواقف شتى تدل على موقف الإسلام الواضح من حماية الكائنات والحفاظ على التوازن البيئي.