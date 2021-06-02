ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز2021

يستعد المنتخب الأولومبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني لخوض مباريات أستعداداً لطوكيو 2022، حيث ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

فيما توقف الدوري العام لحين انتهاء فترة الإيقاف وعودة اللاعبين الدولين، ويرصيد موقع دوت الخليج ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز: يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المباريات برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق المصري المركز الثالث برصيد 40 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 34 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. أنطونيو كانتي يقترب من قيادة توتنهام.. تفاصيل يحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 33 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق سيراميكا كيلوبترا في المركز التاسع برصيد 32 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 31 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق غزل المحلة في المركز ال11 برصيد 31 نقطة من اصل 25 مباراة خاضها الفريق. ترتيب جدول الدوري يحتل فريق الجونة المركز ال12 برصيد 31 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الإسماعيلي في المركز ال13 برصيد 29 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق المقاولون العرب في المركز ال14 برصيد 28 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. موعد مباراة الأهلي ومن ناحيه اخري يستعد لنادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 6/19 الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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