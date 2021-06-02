/634440/تحليل-بالصور--كيف-يخطط-موسيماني-مع-الأهلي-على-التكتيك-الجديد

نشر بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي صور له عبر حسابة الشخصي”الإنستجرام”، وظهر في الصور علي هيئة رسمه كاركتير وهو جالس وبجانبه كأس بطولة إفريقيا”.

ويستعد للمرحلة المقبلة، خاصة بطولة إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 6/19 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

موعد مباراة الأهلي في كرة الطائرة

ومن ناحيه اخري يستعد فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته أمام نظيرة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت، اللقاء الحاسم بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، المقرر لها على صالة المقاولون العرب، ويأمل المارد الأحمر في حصد البطولة والتفوق علي الفارس الأبيض هذا الموسم، والتتوج بالبطولة.

وقبل انطلاق المباراة، يعقد محمد مصيلحي المدير الفني لرجال طائرة الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق يشرح خلالها العديد من الجوانب الفنية والخططية، مع تحديد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان قد دخل الفريق معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية في ظل رغبة الجهاز الفني لفرض أكبر قدر من التركيز نظرا لأهمية الفوز باللقب