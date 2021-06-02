صالح جمعة يعلن رغبته في الإنتقال للزمالك بعد الرحيل عن الأهلي «فيديو»

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أكد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا على عدم ممانعته الإنتقال لصفوف الزمالك على الرغم من لعبه للنادي الأهلي ، مشددا أنه لاعب محترف والأمور من خلال سيراميكا كليوباترا ستكون أهدأ بكثير.

وقال صالح جمعة خلال تصريحات تلفزيوينة : " لا أمانع من الإنتقال لنادي الزمالك ، وسبق وصرحت بذلك الأمر قبل ذلك ، لكن قرار الرحيل لالفارس الأبيض سيكون أهدا بكثير بعد الإنتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا".

صالح جمعة يكشف الإنتقال لصفوف الزمالك

وتابع صالح جمعة: " قرار الإنتقال لنادي الزمالك من خلال بوابة سيراميكا أفضل بكثير من الإنتقال له بعد التواجد في النادي الأهلي بشكل مباشر حتى لو بفسخ التعاقد أو بطريقة غير شرعية".

صالح جمعة يعلن اقترابه من ارتداء قميص الزمالك

وواصل صالح جمعة: "الجمهور في الوقت الحالي سيقدر فكرة الإنتقال لأنني حاليا لاعب محترف وألعب في نادٍ آخر".

وأتم: " الزمالك نادي كبير وبالتأكييد يشكل فارق لأي فرد يلعب داخله أو يرتدي قميصه خلال الفترات الحالية، وأنا لاعب محترف لذلك الإنتقال عن طريق سيراميكا كليوباترا تكون سهلة".

الجدير بالذكر أن صالح جمعة خاض مع النادي الأهلي 72 مباراة استطاع خلالها تسجيل 12 هدف ، وصناعة 13 في جميع المسابقات خلال 5 سنوات مع القلعة الحمراء.

على جانب أخر خاض صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا 16 مباراة سجل هدفا وصنع 2 خلال هذا الموسم مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على دكة البدلاء:

محمد جمال - محمود نبيل - محمد مسعد - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - وينفول كوبينا - صالح جمعه.

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي: محمود جاد، علي فوزي، رامي صبري، زياد بوغطاس، كريم حافظ، مصطفى شلبي، أحمد العجوز، جون إيبوكا، دينو بيتر، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك.