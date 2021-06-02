/634443/الأهلي-يعلن-موعد-مباراة-التأمين-قبل-مواجهة-الترجي-بدوري-الأبطال
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي إقامة مباراة ودية استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يواجه الشرق للتأمين في مباراة ودية
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه. يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.
الجدير بالذكر أن الأهلي صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف
خط الوسط: ديانج - السولية
خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي
حراسة المرمى: زهير لعروبي.
خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي.
خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير.
خط الهجوم: محسن ياجور.
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.
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