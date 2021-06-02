ميسي VS رونالدو.. الأرقام تكشف الأفضل بين الثنائى الأسطوري فى 2021 "إنفو جراف"

قدم الثنائى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، والبرتغالى ليونيل ميسي نجم يوفنتوس الإيطالى، موسما جيدا على صعيد الأرقام الفردية الخاصة بهما على الرغم من فشلهما فى التتويج بلقبى الليجا والكالتشيو مع البارسا واليوفى على الترتيب بالموسم الذى أسدل الستار عليه مؤخرا 2020-2021.

ويتفوق ميسي على رونالدو تهديفيا فى الموسم المنتهى، حيث سجل النجم الأرجنتينى 38 هدفا خلال مشاركته فى 47 مباراة بجميع البطولات، بينهما يملك النجم البرتغالى 36 هدفا فى 44 مباراة بمختلف المسابقات مع يوفنتوس.

ويستعرض التقرير التالى مقارنة رقمية بين ميسي ورونالدو فى الموسم الأخير وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى..أرقام ميسي



47 مباراة

4192 دقيقة

38 هدفا

14 أسيست

متوسط هدف كل 110 دقيقة

6 بطاقات صفراء

بطاقة حمراء

هداف الدوري الإسباني

توج بكأس ملك إسبانيا

أرقام رونالدو



44 مباراة

3751 دقيقة

36 هدفا

4 أسيست

متوسط هدف كل 104 دقيقة

5 بطاقات صفراء

0 بطاقات حمراء

هداف الدوري الإيطالي

توج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالى

ميسي ورونالدو