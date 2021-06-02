بشرى سارة من رئيس الوزراء حول التصالح في مخالفات البناء وقرارات جديدة للحصول على نموذج 10

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر السيد رئس الوزراء اليوم قراراً هاماً فيما يتعلق بأمر التصالح في مخالفات البناء بالأرياف، وقرر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم قبول جميع المخالفات التي تقدم بها المواطنون للتصالح والإعتداد بما ذكره المواطن وفق ما تقدم به.
بشرى سارة من رئيس الوزراء حول التصالح في مخالفات البناء
كما سيقوم المواطن بدفع ما تبقى من قيمة المخالفة، وهي 50 جنيه للمتر كسعر موحد في جميع القرى، ومن ثَم يحصل على نموذج 10 بإتمام عملية التصالح ومن حقه ااستكمال جميع المرافق.
كما أشار رئيس الوزراء اليوم فيما يتعلق بـ التصالح في مخالفات البناء على أن المواطن من حقه أن يسدد فور أو بالتقسيط على ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة سوف تنزل لجان عشوائية على أرض الواقع للتأكد من صحة البيانات التي قدمها المواطن.
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ويأتي هذا القرار في ضوء مبادرة حياه كريمة وحل مشكلة أكثر من مليون ونصف أسلرة مصرية وهم المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء،كما لا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة.
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