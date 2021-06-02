ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: ندعم شباب التنسيقية.. وتجربتهم مبشرة«فيديو»

/634444/ضياء-الدين-داود-لـ-تحيا-مصر-ندعم-شباب-التنسيقية-وتجربتهم-مبشرةفيديو

أشاد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،خلال حديثه فى الندوة التى عٌقدت فى موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل صلاح عزازى، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينن، كتجربة مبشرة فى بدايتها، مشيرا إلى أنه من المبكر الحكم عليها بشكل نهائي، موضحا التنسيق الذي يتم مع التنسيقية فى مناقشة مشروعات القوانين، فضلا عن تبادل الأراء،مؤكدا أننا نشد على ايدي شباب التنسيقية

تجربة التنسيقية مبشرة

وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن اي دفع للمياه يحدث سيولة سياسية متنوعة، مشيرا إلى أن التنسيقية تضم عدد كبير من الأحزاب على الساحة السياسية، والتي تحتاج إلى حالة من النضج الكبير داخل هذه المكونات لكي تستمر فى افراز هذه العناصر بشكل متدفق ،موضحا أن مجالس المحليات لم تشكل حتي الآن بسبب وجود نقص فى الكوادر التي لابد ان تتشكل منها مجالس المحليات .

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كما تحدث النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، وتدخل الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار وتقديم الدعم اللازم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن أزمة فلسطين قضية مركزية، وتعد امتداد للأمن القومي المصري بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي كلًا لا يتجزأ، وعندما كنا نقول هذا منذ 10 أعوام ،كان يقال لنا "مصر أولا" وكأن تحقيق أمن مصر يكون بمعزل عن محيطها الإقليمي”