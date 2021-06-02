/634446/المباديء-تتجزأ-الأهلي-يشكو-من-ضغط-المباريات-ويخوض-مواجهات-ودية

أثار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن أعلن رغبة الجهاز الفني للمارد الأحمر في خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي وقبل مباراة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني ينوى إقامة مباراة ودية إستعداد لمواجهة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، الأمر الذي أثار الجدل حول تغير موقف القلعة الحمراء.

المباديء تتجزأ.. الأهلي يشكو من ضغط المباريات ويخوض مواجهات ودية !!

وأكد عبدالحفيظ خلال الإجتماع الذي عقدته الأندية داخل مقر اتحاد الكرة أن النادي يتعرض لضغوط كبيرة ويلعب مباريات بشكل متتالي، ليؤكد تصريحاته التي خرج بها بعد إحدى مباريات الفريق في الدوري قائلا : “ لو برشلونة وريال مدريد بيلعبوا بنفس عدد المباريات هيقعوا “.

اختلاف النادي الأهلي

وأنتقد البعض كيفية اعتراض القلعة الحمراء على ازدحام جدول الدوري الممتاز ومعاناة الفريق من الأرهاق، في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلي إقامة مباراة ودية استعدادا لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الشرق للتأمين في مباراة ودية

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

ومن المفترض أن يشارك جميع اللاعبين في المواجهة بإستثناء اللاعبين الأكثر مشاركة في المواجهات السابقة بالإضافى للاعبين المصابين أمثال أفشة و محمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الغد

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد بيكهام- بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط: ديانج - السولية

خط الوسط الهجومي: الشحات - ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف.