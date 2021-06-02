أول تعليق من «أوسة» على قرار تعيينه مديرا للكرة بدجلة «صور»

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كشف محمد عبدالمنصف "أوسه" حارس مرمي وادي دجلة عن مدي سعادته وفخره، بقرار مجلس إدارة النادي، بتعينه اليوم الأربعاء، في منصب مدير الكرة بالنادي، بجانب حراسته بالمرمي في المباريات.

نشر محمد عبد المنصف الحارس الأول وقائد فريق نادي وادي دجلة، علي حسابة الشخصي انستجرام، صورة له في زي رسمي، معلق عليها " بسم الله توكلت علي الله مهمة صعبة.. وتحدي جديد.. والإنضباط.. أساس النجاح".

قرر مسئولو نادى وادى دجلة، اليوم الأربعاء، تعيين محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة فى الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة عبد الباقى جمال الذى تولى المسئولية خلفا للمدير الفنى التشيلى ماريو سالاس.

ماذا قدم محمد عبد المنصف مع وادي دجلة ؟

وواصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، فى مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبت على فريقه فى وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدورى هذا الموسم.

تلقت شباك محمد عبد المنصف في هذا الموسم في الدوري، علي 31 هدف من خلال 24 مباراة للفريق في الدوري المصري الممتاز، في حين تمكن هجوم الفريق في إحراز 19 هدف، وحقق من خلالها الفريق 3 انتصارات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 12 مباراة، ليحتل بهم المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

نتجيجة مباراة المصري ووادي دجلة

حسم التعدل الإجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الاسكندرية، وسجل الهدف الأول لفريق الغزلان أحمد عاطف في الدقيقة الأولي من المباراة، وسجل الهدف الثاني للفريق أحمد سعيد محمد من خلال ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر المباراة.