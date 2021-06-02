/634450/بالأرقام-الزمالك-صاحب-النسبة-الأكبر-من-الأهداف-في-آخر-ربع-ساعة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم، 6/17، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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بعد وصول نادي الزمالك إلى الجولة رقم 25 من بطولة الدوري لهذا الموسم، واحتلاله المركز الأول برصيد 55 نقطة، يتضح من خلال الأرقام أن لاعببين الفريق حققوا في تسجيل 44 هدفا في 22 مباراة بمتوسط هدفين في كل مباراة من التي أحرز فيها، حيث لم يحقق في ثلاث مباريات السابقة أمام فريق أسوان ووادي دجلة والجونة.

المواجهة الأولي كانت مع أسوان كان يوم 23 يناير الماضي في الجولة رقم9، والتي إقيمت علي ملعب بتروسبورت، وانتهت بالتعادل السلبي حيث كان يقود الفريق وقتها البرتغالي باتشيكو وقاد المباراة تحكيم محمد يوسف

والمباراة الثانية التي انتهت بدون أهداف كانت مع وادي دجلة يوم الأول من مارس الماضي في الجولة رقم 14 على ستاد السلام، حيث كان يقود الفريق وقتها باتشيكو وأدار المباراة الحكم محمد عادل.

واللقاء الثالث الذي لم يحرز فيه الزمالك أي أهداف وانتهي بالتعادل السلبي كان مع الجونة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم 30 يونيو الماضي في الجولة رقم 25 حيث قاد الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون وأدار المباراة الحكم محمود ناجي.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل السلبي،

قائمة الزمالك أمام الجونة في اخر لقاء

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.