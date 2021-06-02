/634451/سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-موعد-سفر-الأهلي-إلي-تونس

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة خاصة مباراة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 6/19، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال سيد عبد الحفيظ:” إنه قد بدأ في الترتيبات الخاصة بالفسر إلي تونس من أجل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

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وتابع قائلاً:” أن بعثة الأهلي من المقرر أن تغادر القاهرة إلي تونس الأهلي أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقاً لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غداً الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي أن سبورت القطرية حصرياً.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .