/634452/طائرة-سيدات-الزمالك-يهزم-الجزيرة-ويتأهل-لنصف-نهائي-كأس-مصر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” على نظيرة الجزيرة بنتجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على صالة الشرقيه للدخان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر .

ومنح الجهاز الفني لاعبات الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدا الجمعة على صالة النادي.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره في بطولة كأس مصر، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي يوم 4 يونيو الحالي، على أن يقام النهائى يوم 7 يونيو.

ويقود الفريق كل من، إيهاب محمد علي مديرا فنيا، وناهد بدوي مساعدة المدرب، وإبراهيم بدر مدربا للأحمال، ومسعد عطا إداريا.

الزمالك يحتفل بنتيجة مباراة القمة

يحتفل اليوم نادي الزمالك بذكرى فوزه على النادي الأهلي، بنتيجة 6/0، وتعد هي أكبر نتيجة في لقاءات القمة، وإحتفل نادي الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر الصفحة الرسمية بفيس بوك، بتلك الذكرى، فكتب "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف أحرز الأهداف: عبدالرحمن فوزي (هدفين) وعبدالكريم صقر (هدفين) وحسن حلمي وعمر شندي".

الأهلي يرد علي نتيجة الزمالك

أما بالنسبة للنادي الاهلي، فقد إستطاع النادي أن يهزم فريق الزمالك بنتيجة 5/0، في مباراة ضمن منافسات كأس مصر، وأقيمت المباراة يوم 30 مايو 1937، وأحرز الأهداف كل من عبد الكريم صقر "ثلاثة أهداف" ولبيب محمود وحسين حمدى، ثم عاد يوم 26 مايو 2002، وفاز على الزمالك بنتيجة 6/1، وأحرز الأهداف كل من خالد بيبو (4 أهداف) ورضا شحاته وإبراهيم سعيد بهدف لكل منهم، بينما سجل حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.