/634454/خاص-لاعب-جديد-يرحل-عن-النادي-الأهلي-للدوري-الإنجليزي

يبدو أن موسم الإنتقالات الصيفية القادمة ستشهد رحيل العديد من لاعبي النادي الأهلي عن صفوف الفريق بعد الأداء المميز الذي يقدمه لاعبي المارد الأحمر وحصول الفريق على 4 بطولات كان أخرها على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد، الأمر الذي جعل كتيبة بيتسو موسيماني محط أنظار الدوريات الأوروبية الكبرى على رأسها الدوري الإنجليزي.

وعلم دوت الخليج أن محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي من المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء والإنتقال للدوري الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القدمة، في ظل رغبة اللاعب الشاب في خوض تجربة الإحتراف خلال الأوقات المقبلة لاسيما وأنه حقق جميع الألقاب مع المارد الأحمر.

هل يرحل محمد هاني عن صفوف النادي الأهلي ؟!

ويدرس نادي برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز ولأول مرة في تاريخه ، يأتي في ظل رغبة الفريق في البقاء بالبريميرليج للمواسم المقبلة خاصة وأنهم ظلوا 65 عاما في صراع من أجل الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء إختيار محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي للإنتقال لصفوف الدوري الإنجليزي بالتحديد لفريق برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج بناء على ترشيحات من محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الذي تربطه علاقة جيدة بمسئولي القلعة الحمراء.

وعلم دوت الخليج أن محمد هاني تلقى بعض العروض الشفهية من جانب النادي الإنجليزي من أجل إستطلاع رأي اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية من أجل ضم اللاعب عن طريق التواصل مع مسئولي القلعة الحمراء.

سبب تواجد محمد صلاح مع محمد هاني وتريزيجية

ويعد مفاوضات النادي الإنجليزي هي السبب الرئيس وراء اجتماع محمد هاني مع محمد صلاح ومحمود تريزيجية اليوم ، والذي تسائل خلالها ظهير أيمن النادي الأهلي من محمد صلاح على إمكانية الإنتقال لصفوف فريق برينتفورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يتأخذ النادي الإنجليزي القرار النهائي بشأن إنضمام لاعب النادي الأهلي لصفوف فريق برينتفورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ثم يبدأ بعدها الخطوات الفعلية في التفاوض بين الطرفيين على ضم ظهير أيمن المارد الأحمر.