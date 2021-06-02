خالد بدوي يشيد بلقاء وزيرة الصناعة.. ويؤكد على النظر في تسويق الصناعات المُغذية للشباب 

/634455/خالد-بدوي-يشيد-بلقاء-وزيرة-الصناعة-ويؤكد-على-النظر-في-تسويق-الصناعات-المغذية-للشباب

إلتقى النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ضمن عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا المهمة التي تمس التجارة والصناعة وملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونقل نواب التنسيقية عدداً من الإستفسارات حول العديد من القضايا التي تشغل الشباب الراغبين في بدء مشروعات أو التقديم في المجمعات الصناعية بالمحافظات.

وتسائل النائب خالد بدوي، خلال اللقاء، حول العجز الواضح في تطبيق إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر وعدم وجود هُوية واضحة للصناعة المصرية على غِرار مثيلاتها من الدول في القارة السمراء مثل جنوب إفريقيا على سبيل المثال، بالإضافة الي عدم تعامل الوزارة بشكل جيد مع منظومة دعم الصادرات والتي قد تخلق حالة من عدم الرضا لدى المُصدرين أنفسهم حيال شكواهم المستمرة من هذا الشأن.

وأكد بدوي على ضرورة النظر في تسويق الصناعات المُغذية للشباب حيث أنها تمثل فرصةً عظمى لرواد الأعمال وتنشيط حالة الركود التي تشهدها الساحة الصناعية رغم توافر الإمكانات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزيرة التجارة والصناعة، اتفقت مع نواب التنسيقية على تكرار اللقاءات لضمان التواصل الدائم والمستمر لحل مشاكل المواطنيين والاستجابة إلى استفساراتهم.