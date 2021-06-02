/634458/محمود-القط-السيسي-حصل-على-وسام-القائد-وأعاد-للدولة-المصرية-هيبتها
ثمن النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحزب حماة الوطن على منح البرلمان العربي للرئيس عبدالفتاح السيسي و سام القائد و قال:”القائد حصل على وسام القائد”.
السيسي اعاد للدولة هيبتها
وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للدولة المصرية هيبتها و للقومية العربية وجاهتها، و خصوصا في تعامله المتكامل مع الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية الأخيرة، و ما قامت به المؤسسات المصرية جميعها بالعمل على التوازي، و التنسيق الكامل بينها كل في اختصاصه لسرعة التعامل مع الأزمة.
اقرا ايضا:قبول المنح والهدايا.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطواريء الطبية
محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن العالم أصبح ينظر لمصر بالنظرة التى تليق بمكانتها و حضارتها و قوتها، و قيادة مصر للوطن العربي في التنسيق العربي العربي و التنسيق العربي الدولي، و الوصول لأفضل النتائج في أقل وقت و على رأسها وقف إطلاق النار، مشيرا الا ان هذا ظهر جليا بمنح البرلمان العربي ،برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، هذا الوسام عن استحقاق، مما يؤكد تقدير و امتنان من البرلمانات العربية لدور الرئيس السيسي فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود القط: السيسي حصل على وسام القائد.. وأعاد للدولة المصرية هيبتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.