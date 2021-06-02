/634458/محمود-القط-السيسي-حصل-على-وسام-القائد-وأعاد-للدولة-المصرية-هيبتها

ثمن النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحزب حماة الوطن على منح البرلمان العربي للرئيس عبدالفتاح السيسي و سام القائد و قال:”القائد حصل على وسام القائد”.

السيسي اعاد للدولة هيبتها

وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للدولة المصرية هيبتها و للقومية العربية وجاهتها، و خصوصا في تعامله المتكامل مع الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية الأخيرة، و ما قامت به المؤسسات المصرية جميعها بالعمل على التوازي، و التنسيق الكامل بينها كل في اختصاصه لسرعة التعامل مع الأزمة.

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محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن العالم أصبح ينظر لمصر بالنظرة التى تليق بمكانتها و حضارتها و قوتها، و قيادة مصر للوطن العربي في التنسيق العربي العربي و التنسيق العربي الدولي، و الوصول لأفضل النتائج في أقل وقت و على رأسها وقف إطلاق النار، مشيرا الا ان هذا ظهر جليا بمنح البرلمان العربي ،برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، هذا الوسام عن استحقاق، مما يؤكد تقدير و امتنان من البرلمانات العربية لدور الرئيس السيسي فى المنطقة.