تعرف علي شروط برشلونة لتجديد عقد كومان

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير نشرتة اليوم الأربعاء، حول استمرارية الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الإسباني برشلونة، لتمديد عقد الهولندي لموسم آخر مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن برشلونة سيعلن، غدًا الخميس، استمرار كومان على مقعد المدير الفني لموسم آخر، عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم، مقابل بند يطالب به الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كومان وافق على تحويل جزء من راتبه الثابت إلى متغيرات، حيث سيحصل عليه إذا صعد الفريق لمنصات التتويج.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن عقد كومان مع برشلونة سيتضمن أيضًا التجديد لموسم آخر، بناء على تحقيق أهداف محددة مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كومان التقى برافا يوستي نائب الرئيس وماتيو أليماني المدير الرياضي، أمس الثلاثاء، من أجل التخطيط للموسم الجديد.

موقف الفريق في الدوري مع كومان

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 79 نقطة، من أصل 38 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 24 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 7 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 85 هدف، في حين تلقت شباكة 38 هدف تحت قيادة كومان مديراً فنيا.

كيف جاء كومان إلي برشلونة

جاء الهولندي رونالد كومان إلي الدوري الإسباني، عن طريق الفريق الكتلوني برشلونة في مهمة مدير فني للفريق، في بداية الموسم المنصرم في الإنتقالات الصيفية لموسم 2020، قادم من الدوري الإنجليزي الممتاز، من فريق إيفرتون.

نص عقد ميسي مع برشلونة

ينص العقد على إستمرارية ليونيل ميسي كلاعب للفريق الكتلوني حتى عام 2023 فقط، ومن ثم بعد ذلك سيكون سفيراً للنادي، وبنفس الوقت كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم حسب رغبته في المواصلة في الملاعب.