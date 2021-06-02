/634462/تقسيمة-وجلسة-خاصة-تفاصيل-مران-الأهلي-اليوم-الأربعاء

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجاري .

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة

وحرص موسيماني على الاطمئنان على اللاعب وإسداء بعض التعليمات الخاصة للاعب قبل انطلاق التقسيمة التي جرت في ختام فقرات المران.

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ويخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، وذلك في إطار التحضير لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن .

فيما اجري الجهاز الفني للنادي الأهلي تقسيمة قوية، وكان ذلك علي هامش المران الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، فيما شهدت حماساً كبيراً من الجميع في بداية الأستعداد لخوض الأهلي مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك خموسيماني المدير الفني للفريق الاعبين ضمن فقرات التقسيمة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن كابيللو رانجواجا، مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قاد اللاعبين في تدريبات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي الذي أقيم بعد عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة

ومن ناحيه اخري تقام الأن مباراة الأهلي والزمالك في كرة الطائرة اللقاء الذي يحسم بطل الدوري، ويتقدم المارد الأحمر بشوطين علي منافسة التقليدي الفارس الأبيض.