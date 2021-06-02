وزارة الهجرة: إعادة مواطن مصرى من فيتنام بعد معاناته شهور نتيجة تداعيات كورونا

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبًا من أعضاء الجالية المصرية فى فيتنام بالتدخل لإعادة مواطن مصرى من العاصمة الفيتنامية هانوى إلى أرض الوطن.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الجالية المصرية في فيتنام أبلغتها بأن المواطن متواجد في هانوي لعدة شهور دون عمل أو دخل مادي كنتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علاوة على صعوبة توفير احتياجاته الضرورية وأيضًا التكلفة الباهظة لرحلة العودة من هانوي إلى القاهرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها على الفور تواصلت مع أحد المؤسسات، في ضوء التعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمد يد العون للمصريين بالخارج في ظل التحدي العالمي الذي يعيشه العالم أجمع.

وتابعت الوزيرة، أن المؤسسة رحبت بتقديم المساعدة وتوفير تذكرة طائرة من هانوي إلى القاهرة للمواطن، وبالفعل استلم المواطن التذكرة ويستعد للعودة إلى مصر، مقدمة خالص الشكر والتقدير للمؤسسة على دورها المجتمعي الكبير وتعاونها واستجابتها الفورية لمثل هذه الحالات الإنسانية للمصريين بالخارج.

من جانبهم، توجه أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بخالص الشكر لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على تدخلها الفوري لمساعدة المواطن المصري وإعادته إلى القاهرة، مثمنين جهود وزارة الهجرة في التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، واصفين إياها بأنها "خير سند" لكل المصريين بالخارج.